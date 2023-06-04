الحكم على 31 متهمًا لقيامهم بإشعال النيران فى ممتلكات المواطنين بالقليوبية

تصدر محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالقليوبية اليوم الأحد الحكم على 31 متهما بإشعال النيران في بعض ممتلكات مواطنين بقرية ميت الدريج دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إثر مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة.



وكان مركز شرطة كفر شكر قد تلقى إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول شاب يدعى "م. ي" مصابا بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى وإصابة صديقه "ر. أ" بطلق ناري في العضد الأيسر ويخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أنه المشاجرة نشبت في حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين وأثناء مغادرة المجني عليهما إلى منزل أحدهما فوجئا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر وفر الجناة هاربين خارج القرية وجرى ضبط اثنين منهم بعد الحادث بساعات ويجري ملاحقة الثالث.

وعقب ذلك تعدى مجهولون على ممتلكات بعض المواطنين في قرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر، وأحرقوا معلفا ومنزلين وسرقوا عجولا من المعلف وأشعلوا النيران في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية، قبل هروب مرتكبي الواقعة.

وسيطرت أجهزة الأمن على الموقف لمنع تجدد أي اشتباكات، وتمكنت من تحديد المتهمين وضبطهم وإحالتهم للمحكمة.