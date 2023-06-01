خرج ولم يعد.. جهود أمنية لكشف غموض اختفاء طفل بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض اختفاء طفل يدعى عز الدين هما م، 13 عاماً مقيم قرية كوم الاطرون دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية منذ عدة أيام، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة طوخ بورود بلاغ من والد الطفل عز الدين همام، مقيم قرية كوم الاطرون دائرة المركز، يفيد بتغيب نجله منذ 4 أيام ولم يعلم عنه شيئاً.



وكشفت التحريات الأولية بفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة أنه استقل سيارة أجرة حتى مزلقان مدينة طوخ.



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.