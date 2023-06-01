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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة أسفل عجلات القطار بالقليوبية

تصادم
تصادم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها اثر اصطدام قطار بها اثناء عبورها شريط السكة الحديد بدائرة قسم قها، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية ، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة. 

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وتلقت مديرية امن القليوبية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار القاهرة الإسماعيلية، بفتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "د أ م"، 18 سنة، طالبة، ومقيمة ترسا دائرة مركز طوخ، إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان زكي دائرة القسم، والجثة عبارة عن أشلاء.
وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وشيّع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط دموع أهليتها داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

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