حبس عصابة الشطة لسرقة التكاتك بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي تخصص سرقة التكاتك من أصحابها بعد القاء الشطة على وجههم ، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة قليوب بلاغا من سائق يفيد أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إستقل رفقته شخصان لتوصيلهما بدائرة القسم ، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه وإستولى الأخر على هاتفه المحمول ثم قاما بدفعه وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.



تم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وأسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 4 متهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها وتولت النيابة التحقيق.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة أرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.