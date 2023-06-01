حبس تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين تخصصوا فى ترويج الهيروين، وضبط بحوزتهم 4 كيلو مخدرات وأسلحة بيضاء ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات بقيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الهيروين يعتزم توزيع صفقة مخدرات.

وتم تشكيل فريق بحث وفى أحد الاكمنة القبض على المتهمين الأربعة، وتبين أن ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية وضبط بحوزتهم 4 كيلو هيروين ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة و2 سلاح أبيض و2 ميزان حساس.

واعترف المتهمين بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بالعملاء والميزان لزوم البيع والوزن للمخدر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.