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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ربة منزل هاربة من 65 حكما قضائيا في القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن القليوبية، ربة منزل هاربة من 24 سنة حبسا، بجملة أحكام 65 حكما ما بين مستأنف وجزئى، وتم التحفظ على المتهمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

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وردت معلومات لمباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن القليوبية، تفيد بتردد ربة منزل هاربة من عدة أحكام على محل سكنها بدائرة مركز شرطة بنها.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائة بالمديرية إلى أن المتهمة هاربة من 65 حكما "15 مستأنف و50 جزئى" فى قضايا "تبديد بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 24 سنة و11 شهرا.

وتوجهت قوة ألقت القبض عليها أثناء ترددها على محل سكنها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية الإجراءات القانونية ادارة البحث الجنائة تولت النيابة التحقيق

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