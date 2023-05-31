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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتي طوخ وقليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينيّ طوخ وقليوب لمتابعتها ودفع الأعمال بها؛ للانتهاء منها وإدخالها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي لمتابعة معدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال تمهيدًا لتفتتاحها، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقُرى المُجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.
ووجه " الهجان" بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو ٢٠٢٣م، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمُدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحاً طبياً شاملاً على مساحة ٣٠٠٠م٢, وتخدم أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة إسكندرية .
كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم  بتكلفة 110 مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 79% ، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهي قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة ،كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال 
التوسعة قرى  (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).
كما تفقد الهجان خلال جولة اليوم مشروع صرف صحي برشوم والذي يتم تنفيذه بنسبة 50% وتم الانتهاء من خطوط الطرد والشبكات بالكامل وسيتم الانتهاء من أعمال المحطةوبالكامل في 30-9-2023 ووجه المحافظ خلال جولة اليوم بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية لتسليم المشروع ليخدم أهالي القرية وبلغت تكلفة المشروع 84 مليون جنيه..
وتابع الهجان الجولة بتفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 95% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى  (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).
واختتم الهجان الجولة بتفقد محطة صرف صحي سنديون بتكلفة 212 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 15% للمشروع بالكامل، حيث وجه الهجان بدفع الأعمال والبدء في إنشاء الشبكات للانتهاء من المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة والمقرر لها في 30-12-2023.

القليوبية محافظ القليوبية قليوب طوخ الجداول الزمنية المحددة

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