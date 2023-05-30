مياه القليوبية تجرى مسحاً ميدانياً للارتقاء بالخدمات المقدمة

صرح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، بأن الشركة نظمت حملة توعوية بشوارع قرية باسوس التابعه لمركز القناطر الخيرية، وذلك فى إطار خطة الشركة للمسح الميدانى لجميع قرى ومراكز المحافظة، وعمل استقصاء ميداني للعملاء، للوقوف على مستوى الخدمات المُقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها.

حيث نفذت الادارة العامة للتوعية مسحًا ميدانيا لحصر العملاء بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين، ومتابعة جودة المياه وقياس ضغوط المياه، ومدى وصولها للأدوار العليا، وحصر الشكاوى التي تخص الخدمة المقدمة.

كما تم التواصل مع المواطنين لحصر عدادات المياه الفعلية بالمنطقة، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة للاستهلاك.

كما قام فرع الشركة بسحب العينات بمعرفة قطاع المعامل من الأماكن المستهدفة، للتأكد من جودة المياه وعدم وجود أي شكاوي منها حفاظاً على صحة المواطنين، هذا وتشمل خطة العمل تغطية شاملة لجميع مدن ومراكز المحافظة.