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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء سلالم كهربائية بمنطقة وابور الثلج ببنها ..صور

سلالم كهربائية
سلالم كهربائية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء سلالم كهربائية بديلا للخرسانية بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بتكلفة إجمالية ١٣,٥٠٠,٠٠٠مليون .

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وتابع "الهجان" أعمال توريد السلالم الكهربائية بالجهة الأمامية للكوبري إذ تم توريد الـ ٤ سلالم وجاري تجميعهم والبدء في التركيب، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تجميع السلالم وتركيبها في المدة المقررة وذلك تخفيفاً وتيسيراً على المواطنين وكبار السن وذوي الهمم.

وطالب بتكثيف وضغط الأعمال للإنتهاء من التركيب والتشغيل التجريبي في المدة المقررة وأقصاها منتصف شهر يونيو القادم لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

الجدير بالذكر أنه تم عمل جميع التنسيقات مع المرافق وتم تكسير السلالم الخرسانية وعمل القواعد الخرسانية للسلالم الكهربائية الأربعة (٢سلم صعود،٢سلم نزول)،  التي ستُسهل تنقُل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير وخاصة ذوي الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبي .

وعلى هامش الجولة تفقدَّ "محافظ القليوبية" ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة ولدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، حيث تتم الآن أعمال عزل حديقة النافورة والعمل بالتوازي في باقي الحدائق ومبنى التمركز الأمني، وتم الإنتهاء من صب الخرسانات للأعمدة وتم عمل بلدورة الجزيرة الوسطى بعرض٢.٦٠متر وسيتم تغطيتها ببلاط الإنترلوك، كما تم الإنتهاء من صب البلدورات الجانبية بطول ٧٠٠ متر، والعمل بالتوازي في حديقة مدخل بنها الجنوبي على مساحة ١٢٠٠ متر تقريباً والتي سيتم زراعتها وتجميلها وعمل مقاعد للجلوس وتزويدها بأعمدة إناره ديكوريه لتكون الحديقة متنفسا جديداً للمواطنين، وقد تم ضبط المناسيب مع الطريق تمهيداً لبدء الأعمال، موجهاً بضرورة تسريع وتيرة العمل والعمل بنظام الورديات لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة الدقة والمواصفات الهندسية.

كما شددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة والكورنيش وإزالة أي اشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

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