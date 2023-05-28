ضمن مشروع "سترة".. محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المنازل بعد تطويرها

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدداً من المنازل التي تم إعادة تأهيلها بالكامل ضمن المرحلة السادسة من مشروع "سترة" بمحافظة القليوبية، والذي تضمن تطوير (٧٢) منزل.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة التنموية بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة "مصر الخير".



وفي هذ الصدد أشار "الهجان"إلى أن تطوير المنازل إشتمل على رفع كفاءة المنازل والأسقف وتركيب بلاط وعمل الدهانات والسباكة وتركيب وصلات صرف صحي ووصلات مياه الشرب، وتسليمها للفئات المستحقة بقرى وعزب القناطر الخيرية، إذ تم تطوير (٢٣) منزل بقرى (الخرقانية وأخمين وشلقان والقرنفيل وعزبة السيد محمد) بالقناطر الخيرية، ضمن المرحلة السادسة من مشروع "سترة" بالمحافظة.



وأكدَّ محافظ القليوبية على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأُسر الأكثر إحتياجاً.



فيما أشاد المحافظ بجهود مؤسسة "مصر الخير" ودورها الرائد في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً.



وخلال جولته بالقرى إلتقى المحافظ بالمواطنين وسط فرحة كبيرة منهم، حيث تقدم لهم بالتهنئة على تطوير منازلهم، واستمع إلى عدد من المشاكل بالقرية، موجهاً بالعمل على حلها فوراً.



من جانبها أضافت ريم ملاَّوي مديرة مشاريع في قسم المبادرات العالمية في مؤسسة الوليد للإنسانية، أن المرحلة السادسة لمشروع "سترة" تأتي إمتداداً للشراكة التنموية والتعاون الممتد بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة الوليد للإنسانية ضمن مشروع "سترة" والذي يمتد على مدار ١٠ سنوات كاملة، لإستهداف تحسين بيئة السكن للأُسر الأولى بالرعاية، مُشيرةً إلى أن المرحلة الواحدة في المشروع تستهدف ما لا يقل عن ١٠٠٠ منزل .



وفي ذات السياق أشار مدحت جمال رئيس قطاع التكافل الإجتماعي بمؤسسة "مصر الخير"، أن المرحلة السادسة إستطاعت تقديم خدمة السكن اللائق لعدد (٤٥٠٠) فرد في عدد(١٠٠٠) أسرة داخل ١١٠ قرية في عدد ١٣ محافظة، وذلك بناءً على عدة معايير إجتماعية يتم تطبيقها أولاً لإختيار المنازل التي ستدخل ضمن مشروع "سترة" لبدء التدخل فيها لتحسين أوضاع الأسر المعيشية من خلال السكن أولاً، وأن ختام المرحلة السادسة بمشاركة مؤسسة الوليد يؤكد على أهمية الشراكات التنموية والإستراتيجية لصالح حياة آمنة للأسر المستحقة للرعاية، منوهاً بأن المرحلة السادسة لمشروع "سترة" تأتي إمتداداً للشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة الوليد للإنسانية ضمن مشروع سترة والذي يمتد على مدار ١٠ سنوات كاملة، لإستهداف تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن المرحلة الواحدة في المشروع تستهدف ما لا يقل عن ١٠٠٠ منزل.