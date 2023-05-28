محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية في بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مشروعات مدينة بنها الجاري تنفيذها من بينها مشروع انشاء ممشي النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا ومجزر كفر سعد.



استهل المحافظ جولة بتفقد المرحلة الثالثة من إنشاء ممشي أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات .



وتفقد المحافظ أعمال تكسية حوائط الأسوار بالرخام وتركيب الأسوار الحديدية كما وجه بضرورة عمل رامبات وسلالم بين المرحلة (ج) والمرحلة ( د) للتسهيل علي المواطنين وابراز الشكل الجمالي للممشي كما شدد الهجان على دفع الاعمال وصب البلاطة الخرسانيه في المنطقة المجاورة لنادي الشرطة والتنسيق مع الري في أي اعمال تدبيش أو تكاسي.



فى سياق متصل تفقد المحافظ أحد النماذج التي تم الإنتهاء منها لجدارية تم تصميمها بسور السكة الحديد لعمل رسومات فنيه أو إعلانات تجارية ضمن خطة المحافظة لتطوير سور السكة الحديد بمدينة بنها بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ليتناسب مع أعمال التجميل والتطوير التي تتم بمدينة بنها.



وتابع الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ ، ولدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة حيث تابع الهجان أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشائها أمام نقطة الارتكاز الامني كما تفقد ايضا أعمال تركيب السور الحديدي علي الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.

وشددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.