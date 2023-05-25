عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش خطة زيادة الميزانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطة المحافظة لعام 2023/2024 وزيادة ميزانيتها لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على الجميع فضلًا عن التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إسكان القليوبية تعلن تسليم وحدات عرب العليقات بالخانكة

محافظ القليوبية يتفقد شركة بنها للصناعات الإلكترونية

وأوضح المحافظ أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة لافتًا إلى أهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل بما يصب في صالح المواطن.
وخلال اللقاء تم النقاش حول أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على  أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها وحجم الانجاز التي وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية في القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والشباب والرياضة فضلا عن طلبات النواب المقدمة موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين. 
وناقش المحافظ عدد من تلك الطلبات من بينها إنشاء مجمع مواقف ووحدة مرور بمدينة طوخ ومقترح حل المشكلة المرورية لنفق الحدادين وتطوير سوق سرياقوس بالخانكة واقامة سوق حضاري بمدين قليوب واستكمال رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة قليوب ورصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين واستكمال تبطين ترعة يمن بشبين القناطر الخيرية وتغطية ترعة كشمير بالخانكة وإنشاء مجمع مواقف وجراج متعدد الطوابق بشبين القناطر وأخر بمدينة شبرا الخيمة ليستوعب السيارات المنتشرة بالشوارع. ورصف الشوارع بمراكز بنها بالقري التي تم الانتهاء من ادخال المرافق بها وإنشاء مجمع خدمات بمدينة الخصوص.
وأكد الهجان أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتوفير الخدمات كافة لهم مشيرًا إلى أن تحقيق مصلحة المواطن هو هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة منوهًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية مجلس النواب مستوى الخدمات الاجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد شركة بنها للصناعات الإلكترونية

الدودة أكلته| انهيار زراعة مشمش «العمار» في القليوبية.. والفلاحون: «ربنا يعوّض علينا».. شاهد

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

السيطرة على حريق داخل جراج لسيارات نقل الوقود بالقليوبية ..صور

ترشيحاتنا

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك.. تعرف على السبب

مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ