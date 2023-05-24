إسكان القليوبية تعلن تسليم وحدات عرب العليقات بالخانكة

أعلنت مديرية الإسكان في محافظة القليوبية ، بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعى في مركز ومدينة الخانكة، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال المهندس على عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، في بيان اليوم أنه سيتم اليوم الأربعاء بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات بمركز الخانكة بالعمارة رقم 99، مناشدا المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بهذه العمارات بسرعة التوجه لمبنى مديرية الإسكان في مدينة بنها لاستكمال الأوراق .

وأوضح عودة، أن المستندات المطلوبة لتسليم المواطنين المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي بالخانكة في عمارات عرب العليقات هي عقد التخصيص الأصلى وصورة منه، وبطاقة الرقم القومى وصورة منها، وبطاقة الزوجة وصورة منها، بالإضافة إلى فيزا سارية العمل وبها مبلغ مالى 1300 جنيه ولا يقبل الدفع النقدي.