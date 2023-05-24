الدودة أكلته| انهيار زراعة مشمش «العمار» في القليوبية.. والفلاحون: «ربنا يعوّض علينا».. شاهد

تتربع قرية العمار الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية على عرش محصول المشمش أو ما يطلق عليه الذهب الأصفر الذى يعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر وأهالى القرية منذ سنوات طويلة.

انهيار زراعة مشمش العمار فى القليوبية

ورغم هذه الشهرة إلا أن المحصول هذا العام غير مرض ولم يتجاوز نسبة طرح أشجار المشمش سوى 5% مقارنة بالعام الماضى بسبب التغيرات المناخية ليقع الفلاح البسيط الذى كان يعيش طوال العام على ما يدخره من محصول المشمش فريسة للمشكلات التى حاصرته.

فى البداية قال محمود الشحات إن محصول المشمش فى القرية كان يطلق عليه مفتاح السعادة لأهالي القرية وبداية لزواج البنات والشباب، ولكن في السنوات الأخيرة كانت أزمات المحصول والخسارة تؤجل هذه الأفراح ، مشيرًا إلى أن محصول المشمش هذا العام لم يحقق أى إنتاجية حيث تعرض للانهيار بسبب العوامل المناخية، مما كبّد المزارعين خسائر كبيرة".

تاريخ زراعة مشمش العمار

وعن تاريخ محصول المشمش، أضاف "الشحات" أن مشمش العمار بدأت زراعته في عهد محمد علي واستمرت طوال هذه السنين ليكتسب محصول العمار سمعة دولية بسبب طعمه وشكله المميز ولكن هذا العام الوضع اختلف تمامًا بسبب عدم طرح الأشجار نتيجة العوامل المناخية وإبعاد البعض عن الأصول البذرية خاصة مع التطور الزراعى.

وأضاف عمرو الرشيدى أن العوامل الجوية التي شهدها محصول المشمش من ارتفاع شديد في حرارة الجو وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة تسببت في تساقط ثمار المشمش في بداية تكوينه وهو ما تسبب في تراجع إنتاجية الفدان للمشمش هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي تعدت انتاجيته حوالى 90% ، مؤكدا أن جميع أهالى القرية كانوا يعتمدون على المشمش اعتمادًا كبيرًا فى كل شيء.

المشمش من أحدى الزراعات الإستراتيجية

وأشار محمد رضا إلى أن قرية العمار تشتهر بزراعة المشمش منذ سنوات طويلة ، مؤكدا أن المحصول هذا العام مختلف تماما عن أى عام مضى ، حيث تعرض المحصول لانتكاسة كبيرة بسبب الظروف المناخية ، وأصبحت الزراعات خفيفة جدا بسبب قلة طرح الأشجار ، موضحا أن مشمش العمار يعد أحد أهم الزراعات الإستراتيجية التى حققت شهرة واسعة على مستوى الجمهورية ، بل على مستوى العالم.

وأوضح وليد سعد أنه تتم زراعة المشمش فى شهر ديسمبر حيث يتم تجهيز الأرض والزراعة ثم الرى كل أسبوعين ، مؤكدا أن العمار كانت من أشهر القرى في زراعة محصول المشمش حيث كان موسم الحصاد عيدًا وفرحة للجميع وفرص عمل للشباب والفتيات ولكن هذا العام الوضع اختلف تمامًا حيث انهار المحصول رغم اهتمام المزارعين بموسم الزراعة منذ بدايته.

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