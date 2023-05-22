محافظ القليوبية يبحث إنشاء المحطات الوسيطة بالقناطر وبنها وتطوير منطقة العكرشة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا مع فريق شركة كيمونكس إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات البيئية، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات التي تعمل المحافظة على تنفيذها في قطاع البيئة ومنظومة جمع وتدوير المخلفات، ومن بينها مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقناطر الخيرية والمحطة الوسيطة لجمع القمامة بقرية مرصفا بمدينة بنها ومشروع تطوير منطقة العكرشة الصناعية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تولي ملف النظافة وجمع المخلفات وتدويرها اهتماما بالغا من خلال إنشاء المحطات المتطورة التي تستوعب أكبر قدر من المتولد اليومي من المخلفات والاستفادة منها، من خلال خطوط الفرز والتدوير المقرر إنشاؤها بتلك المحطات بهدف تقليل المرفوضات وتوفير عملية النقل التي تعاني منها المحافظة لبعد المسافة بين المدن والمقالب العمومية التابعة للمحافظة.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ بعض التعديلات الهندسية بمحطة القناطر الخيرية من خلال زيادة حجم المحطة لتستوعب 3 آلاف طن يوميا بهدف الوصول إلى منسوب الأرض الطبيعية للمحطة بالموقع مشيرا أن المحطة على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز أولي مستقبلي بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء ٦ شهور من تاريخه وتم إسناد الأعمال إلى أحد الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب.



كما ناقش الهجان خلال اجتماع اليوم أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بمرصفا لتخدم مدينة بنها حيث اكد أنه جاري الدراسات الخاصة بأعمال المرافق وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وتقع المحطة علي مساحة 9 فدان وستخدم مدينة بنها والقري التابعة لها.



وتأتي هذه المشروعات ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، عن طريق إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.



وأضاف محافظ القليوبية أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة على خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي .



كما استعرض الاجتماع مستجدات الدراسات الخاصة بتطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكافة الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرون للنهوض بالعملية الصناعية.



جاء الاجتماع بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ورئيس شركة مياه الشرب ورئيس مدينة الخانكة وبنها ومديري الإسكان والصرف والتطوير الحضري والبيئة والمخلفات الصلبة والمناطق الصناعية والتخطيط العمراني والتنمية الصناعية والشئون المالية والتخطيط والمتابعة والمكتب الفني