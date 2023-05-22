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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش رفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة شبرا الخيمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور المهندس هشام البكل رئيس المنطقة الجغرافية للبترول وذلك لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بحي شرق شبرا الخيمة ومتابعة كيفية الوصول إلى حلول لحل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة. 

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وقد استعرض المحافظ خلال الاجتماع سبل التعاون بين المحافظة وشركات البترول بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة و مساهمتهم في تطوير منظومة النظافة بالحي ، وذلك من خلال تطوير المعدات بالحملة الميكانيكية بالحي بالإضافة إلى تطوير المحطة الوسيطة بالقطاوي وعمل خط فرز أولي بالمحطة الوسيطة بمرصفا ببنها، وذلك بتكلفة تصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه .

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المحافظة والمنطقة الجغرافية وذلك لتطوير أداء العمل بمحطة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، و للمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، كما يتم الاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل على صيانتها بشكل دوري ، والاستفادة من تلك الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية ، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة؛ للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في دعم هذا القطاع المهم .

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة شركات البترول المنطقة الجغرافية

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