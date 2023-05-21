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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطلات الجمباز ببنها يحصدن المركز الأول على مستوى الجمهورية

جانب من الأحتفال
جانب من الأحتفال

حصدت بطلات الجمباز بمركز شباب مدينة بنها المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة المقامة بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

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وقالت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أنه فازت اللاعبة أيسل محمود صبري، واللاعبة جيداء مصطفى علي، واللاعبة هايدي مصطفى فوزي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، مرحلة 7 سنوات في بطولة الجمهورية للجمباز.
وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بتحقيق هؤلاء النجوم المركز الأول والميدالية الذهبية، واعتبار هذا إنجاز عظيم لأبطال الجمباز من أبناء المحافظة القادرين على تحمل المسئولية للفوز ببطولة الجمهورية.
وأكد الصبروط، على أهمية دور مراكز الشباب فى تنشئة الجيل الصغير رياضياَ وبدنيا، كما أنه يساعد أيضا على ترسيخ قيم اجتماعية فى الوجدان منذ نعومة الأظافر، والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات والأنشطة فى المجالات المختلفة، يرجع الفضل للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوزارة لرعايته الكاملة للألعاب الفردية فأصبحت مصر تشارك فى المحافل الدولية وتحقيق مراكز أولى عالميا.

بنها وزير الشباب والرياضة القليوبية مديرية الشباب والرياضة الميدالية الذهبية تنشئة الجيل الصغير

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