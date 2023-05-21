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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد اختطاف طفل بسبب لعبة بابجي.. حملة مكبرة على السيبرات المخالفة بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة حملة مكبرة استهدفت جميع محلات السيبرات بقرى المدينة لفحص التراخيص الخاصة بها وأسفرت الحملة التى اشرف عليها مجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة عن تحرير عدد 2 محضر ادارة سايبر  بدون ترخيص.

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وقال رئيس المدينة إن الحملات سيتم تنفيذها بشكل يومى لمواجهة ظاهرة السيبرات المخالفة والتى تدار بدون ترخيص حرصا على سلامة الأمن العام .
 

وشهدت مدينة الخانكة قبل أيام قيام عاطل باستدراج طفل عمره 7 سنوات من أحد السيبرات واختطافه حيث كشفت كاميرات المراقبة قيام المتهم باصطحاب الطفل عقب خروجهما من السايبر بعد أن أوهم الطفل إنه سوف يمنحه اكونت للعبة "بابجى" .

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الخانكة الوحده المحلية محلات السيبرات بابجي السيبرات المخالفة

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