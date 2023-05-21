المؤبد لمدرس قتل زوجته بمقص بسبب خلافات أسرية في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لمدرس تاريخ لاتهامه بقتل زوجته باستخدام جزء من مقص بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



عقدت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32428 لسنة 2022 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3269 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم ع م"، 41 سنة، مدرس تاريخ، لأنه في يوم 18 يوليو 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدا المجني عليها زوجته "عبير م ر"، ربة منزل، من غير سبق إصرار أو ترصد.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "أحد جزئي مقص"، تالي الوصف، وما أن ظفر بها حتي عاجلها بعدة طعنات غائرة بسائر أنحاء جسدها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة علي الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها علي النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحا أبيضا "أحد جزئي مقص" على النحو المبين بالأوراق.



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "أحد جزئي مقص"، وعاجلها بعدة طعنات بمناطق مختلفة بأنحاء جسدها، ولقيت حتفها على الفور، واتصل بشقيقته وأخبرها بقتله لزوجته، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.