ضبط طالب بالصف الثالث الإعدادي طعن زميله في مشاجرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على طالب بالصف الثالث الإعدادي متهم بطعن زميله بسلاح أبيض عقب الإنتهاء من الامتحان أمام اللجنة بمنطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد تلقيها بلاغاً من الأهالى بوجود مشاجرة بين الطلاب أمام مدرسة الرملة عقب انتهاء امتحان الاعدادية وقيام أحد الطلاب باصابة زميله وتقطيع جسده.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة أحدهم بجروح غائرة بالفخذ، وتم إلقاء القبض على الطالب مرتكب الواقعة ونقل الآخر المصاب للمستشفي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.