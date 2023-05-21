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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث فرصا استثمارية مع رئيس هيئة السكة الحديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها بالتعاون والتنسيق مع هيئة السكة الحديد .

كما بحث الفرص الاستثمارية للأراضي المملوكة للهيئة في نطاق المحافظة فضلا عن التنسيق لبدء  تطوير مبني محطة قطار مدينة بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد داخل المدينة واستغلاله في رسم جداريات حضارية تعطي شكلا حضاريا أو وضع إعلانات تجارية ليتناسب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة بنها عاصمة المحافظة.

في بداية الاجتماع اعرب محافظ القليوبية عن خالص تقديره وشكره لهيئة السكة الحديد وما تقدمه من خدمات جليلة للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات مرحبا بالتعاون بين المحافظة وهيئة السكة في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بعدد من قطع الأراضي ذات المواقع المتميزة بمدينة بنها ومن بينها استغلال قطعة أرض الكائنة بغرب نفق شعراوي بمدينة بنها بمساحة 3700م2 تقريبا؛ لتنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية والترفيهية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة ، بما من شأنه تحقيق أعلى عائد من تلك المساحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وكذا التطوير الحضري للمنطقة  بالإضافة فتح ممر للقطاع  (أ) من ممشى أهل مصر الملاصق لتلك المساحة من الجهة القبلية بما من شأنه تعزيز كفاءة الممشى وتحقيق التكامل بين هذا الجزء وباقي مراحل مشروع الممشى بالإضافة الي تنفيذ مشروع استثماري على مساحة 582.75 م2 تقريبًا أمام المساحة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بشارع الجيش بميدان كاميليا بمدينة بنها.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع ضرورة البدء في إعادة تأهيل مبني محطة القطار بمدينة بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد واستغلال السور في إنشاء ورسم جداريات ورسومات بشكل حضاري لتتماشي مع أعمال التطوير التي تتم بمدينة بنها مشيرا أن المحافظة علي استعداد تام لتقديم أوجه الدعم للانتهاء من المشروع بالكامل.

من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية ومرافقوه بتفقد عدد من المشروعات التى تم التنسيق فيها مع هيئة السكة الحديد حيث بدأت الجولة بتفقد الممر الذي أنشأته المحافظة لممشي أهل مصر بمدينة بنها القطاع(أ) بجوار مبني مديرية الري.

 وقد وجه المحافظ ببدء الأعمال بالممر لربطه بالممشي لفتح الممشي أمام المواطنين للتيسير عليهم.

كما تفقد سور السكة الحديد بشارع سعد زغلول لتطويره من خلال رفع كفاءته بالكامل واستغلال الحوائط لرسم جداريات حضارية ولوحات إعلانية بالإضافة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ووضع تصور مناسب من خلال أحد المكاتب الهندسية المتخصصة .

كما تفقد قطعة أرض بجوار السكة الحديد من الناحية الشرقية بجوار ميدان كاميليا ووجه باستغلالها في إقامة أسواق حضارية ومشروعات للشباب.

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