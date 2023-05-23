محافظ القليوبية: توريد 84 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا للإطمئنان على انتظام سير عمليات توريد القمح على أكمل وجه بالقليوبية.

وأكد المحافظ أن توريد القمح بلغ ٨٤٥٨٨.٨٠٥ طن ، بمواقع التخزين بالقليوبية التي تشمل الصوامع والشون والهناجر والبناكر، بنطاق المحافظة للموسم الجارى .



ووجه المحافظ المسئولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية خلال ٤٨ ساعة على الأكثر ، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها، وتبلغ السعة التخزينية لـ ١١ موقع تخزيني بالقليوبية ١٧٩.٨٤٠ ألف طن قمح .



وأكد المحافظ على ضرورة تواجد المسئولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، مقدما الشكر لجميع المسئولين على مجهوداتهم التي بذلوها حتى الآن لتوريد هذه الكميات من الأقماح متمنيا لجهودهم أن تكلل بمزيد من النجاح والتوفيق .