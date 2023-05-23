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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مبادرة التعلم مدى الحياة تمهيدا لتدشينها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إجتماعا لمناقشة إجراءات تنفيذ مبادرة التعلم مدي الحياه ووضع خطة محلية لتعزيز التعلم مدي الحياه والانضمام الي شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم التي تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة لتكون قادرة علي تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية لتحقيق هدف رئيسي هو توفير التعلم مدي الحياة للجميع عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الاسرة والمجتمع المحلي.

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وخلال اجتماع اليوم ناقش الهجان فكرة مشاركة القطاع الطبي الحر في التجربة عن طريق تشجيع المصانع لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية وتشغيل عدد من الشباب عن طريق العقود التأمينية المقدمة من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث شارك بالاجتماع أصحاب ثلاث مصانع بالقليوبية ممن يعملون في مجال تصنيع المستلزمات الطبية وبدأوا بالفعل في تشغيل أكثر من 200 شاب وشابة في مجال خياطة وتفصيل المستلزمات الطبية التي يحتاج اليها الاطباء في غرف العمليات ومستلزمات الوقاية من العدوى وتهدف المبادرة الي توطين الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج وزيادة فرص تشغيل العمالة ودفع عجلة الانتاج المحلية.

وأضاف المحافظ ، أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الاولي توسعة حجم الانتاج في قطاع صناعة المستلزمات الطبية ثم تستهدف المرحلة الثانية منها صناعة الزي المدرسي وبيعة بأسعار مخفضة وبجوده عالية في مدارس المحافظة بهدف التيسير علي المواطنين وأولياء الأمور.

حيث أن جائزة اليونسكو لمدن التعلم ليست جائزة من جوائز التميز فقط ولكن الغرض منها هو التاكيد على الجهود التي بذلت لتطوير مدينة في سبيل جعلها مدينة تعلم، لذا حرصت محافظة القليوبية علي الانضمام للمسابقة العالمية وتكرث كافة جهودها فى المنافسة للحصول علي جائزة اليونسكو.

القليوبية المشروعات المتوسطة والصغيرة القطاع الطبي المستلزمات الطبية محافظ القليوبية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة توطين الصناعة المحلية

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