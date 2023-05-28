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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد تطوير مجزر كفر سعد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية  أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها  وتبلغ  مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال نهايه شهر القادم  لدخوله الخدمة  واستقبال الأضاحي في عيد الاضحي ويشمل التطوير تغير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مسلحة وتغير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعاده تطوير السور الخارجي للمجزر بتكلفة١٩ مليون جنيه، مؤكدا أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.
 

من جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.
 

وتفقد خلال الجولة كورنيش النيل والممشي الجديد الذي تم إنشاءه في الناحية الغربية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم انشاءه تنفيذها بطول 1.5كم تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتي الطريق الاقليمي والتي قامت المحافظة بنفيذه ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.
وخلال الجولة تفقد عدد 3 عربات طعام تم توريدهم كنموذج لاقامة مشروعات للشباب حيث وجه المحافظ بسرعة توريد باقي العربات والبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية لطرحهم للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.
 

وتابع الهجان أعمال رصف مدخل الممشي بجوار كوبري المصنع الحربي مرورا بعزبة البرنس موجها بدفع الأعمال واستغلال قطعة أرض علي مساحة 30 ألف متر مربع بجوار المصنع الحربي لاقامة منطقة ترفيهية وحديقة ومتنزه للأطفال وذلك بهدف استغلال المنطقة لتكون متنفس جديد بإعتبارة مشروع ترفيهي متكامل.

القليوبية إقامة مشروعات الطريق الاقليمي طريق بنها المنصورة محافظ القليوبية المواصفات القياسية

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