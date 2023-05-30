للإطمئنان على سير العمل.. متابعة ميدانية لـ 13 مركز شباب بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، مديري الإدارات الفرعية بمتابعة عدد من مراكز الشباب خلال الفترة الصباحية وهو ما أسفر عن متابعة 13 مركز شباب على مستوى المحافظة .

وأكد مديري الإدارات الفرعية خلال المتابعة لمراكز الشباب على ضرورة الالتزام بتطبيق عوامل الأمن والسلامة ومراجعتها وفقا لتعليمات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية باعداد ملف خاص بكل مركز شباب يوضح التزام المركز بعوامل الحماية المدنية وعوامل الامن والسلامة ومراجعة التزام مراكز الشباب بالاكواد الخاصة بحمامات السباحة والصادرة من وزارة الشباب والرياضة ، كما شملت المتابعة متابعة تقديم الخدمات للمترددين ، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الانشطة .

كما تم التنبيه على نظافة المراكز ، وعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإدارى و الملاعب ، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز ، و تم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبية على تلافى الملاحظات ، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المبانى الإدارية.

من جانبه أشارالصبروط إلى ضرورة الإهتمام بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب ، كما تفتح مراكز الشباب أبوابها لجميع الفئات والإعمار.