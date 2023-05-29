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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للركاب .. تخفيض أجرة خط "العبور- السلام" إلى 6 جنيهات

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تخفيض قيمة تعريفة خط العبور / السلام، إلى 6 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وذلك في استجابة سريعة لمطالب الركاب بعد التنسيق مع محافظة القاهرة.

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وأكد المحافظ، في بيان له، على استمرار المتابعة اليومية لجميع مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 3212461، ورقم الواتس أب 01119992624، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت  www.shakwa.eg ، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

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