تنمية الوعي المجتمعي.. ندوة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لرفع كفاءة أعضاء برلمان الطلائع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الحادي عشرعن " تنمية الوعي المجتمعي لدي الشباب " وذلك لرفع كفاءة أعضاء برلمان الطلائع والشباب ، بمركز شباب سندبيس التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية بمشاركة ٥٠ عضو من أعضاء البرلمان.



أدار اللقاء الدكتور على التمامى دكتور بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بنها ، وتناول اللقاء عدة محاور رئيسه هي: تعريف وتنمية الوعى المجتمعى لدى الشباب وتنميه قيم واخلاقيات المجتمع.



كما تناول اللقاء دور مواقع التواصل الاجتماعي فى تنمية الوعي حيث انها من أهم الوسائل الحديثة في نشر الوعي البيئي المستدام والتوعية بأهم قضايا التنمية المستدامة في الوطن العربي.



من جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضعت خطه لنشر الوعي لدى فئة الشباب تكاتفا مع عده وزارات منها الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الثقافة والهجره والاعلام بهدف رفع الوعى وتطوير المؤسسات الرياضية بما يتناسب للتنمية المستدامة.

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