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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديرا لجهوده.. مجلس جامعة بنها يكرم مراقب المالية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، الأستاذ حاتم عوض الله المراقب المالى بجامعة بنها ، تقديراً لجهوده المبذولة فى العمل بالجامعة فى مختلف القطاعات. 

جاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة ، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأستاذ محمد مصطفى وكيل وزارة المالية بالقليوبية ، والأمناء المساعدين ، وأعضاء مجلس جامعة بنها.

وأكد الدكتور جمال سوسه، على دور مسئولى وزارة المالية في الحفاظ علي المال العام من خلال تفعيل الرقابة الداخلية قبل الصرف والعمل فى منظومة الفريق والتعاون التام مع الجامعة فهم الدرع المالى الواقي للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع شركاء العمل مع الجامعة على بذل مزيد من الجهد، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للجميع لضمان إدارة ناجحة تُخطط بجد للمستقبل.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها المراقب المالى بجامعة بنها مختلف القطاعات نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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