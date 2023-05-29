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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الامتحانات بكلية هندسة بالعبور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات كلية الهندسة بالجامعة الأهلية بالعبور.
جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية ، والدكتور محمد سعيد المشرف على برامج كلية الهندسة ، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

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وخلال الجولة اطمأن الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ومرافقوه على انتظام لجان الامتحانات ، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب حول طبيعة الامتحانات.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات ، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

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