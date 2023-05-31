ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ترويج الهيروين، وبحوزتهم 4 كيلو مخدرات وأسلحة بيضاء ومبلغ مالى وميزان حساس.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات بقيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الهيروين يعتزم توزيع صفقة مخدرات.

وتم تشكيل فريق بحث وفى أحد الاكمنة القبض على المتهمين الأربعة، وتبين أن ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية وضبط بحوزتهم 4 كيلو هيروين ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة و2 سلاح أبيض و2 ميزان حساس واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بالعملاء والميزان لزوم البيع والوزن للمخدر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .