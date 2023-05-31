حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على عملائه ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة على عملاءه بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث قادة مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية وبالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات قامت قوة كيبرة من رجال البحث الجنائى.



وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم اثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول وتبين ان له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بحملاءه والدراجة للتنقل واحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتولت التحقيق.