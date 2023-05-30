مصرع طفل وإصابة والده فى حادث تصادم بشبين القناطر

شهد طريق كفر الشوبك – شبين القناطر حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل ما اسفر عن مصرع طفل واصابة والده وعمه وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مدير أمن القلويبة اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق كفر الشوبك – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين.

انتقل قوة امنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر وادارة مرور المدينة وتبين وجود تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يستقلها شخصان وطفل بسبب السرعة ما أدى إلى طفل واصابة والدة وعمه مستقلى الدراجة النارية وتم نقل الجثة والمصابان ال المستشفى وتحفظت الاجهزة الامنية على السيارة النقل وقائدها وتحرر محضر بالواقعة.