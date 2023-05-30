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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والده فى حادث تصادم بشبين القناطر

نقل جثة
نقل جثة

شهد طريق كفر الشوبك – شبين القناطر حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل ما اسفر عن مصرع طفل واصابة والده وعمه وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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تلقى مدير  أمن القلويبة اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق كفر الشوبك – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين.
انتقل قوة امنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر وادارة مرور المدينة وتبين وجود تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يستقلها شخصان وطفل بسبب السرعة ما أدى إلى طفل واصابة والدة وعمه مستقلى الدراجة النارية وتم نقل الجثة والمصابان ال المستشفى وتحفظت الاجهزة الامنية على السيارة النقل وقائدها وتحرر محضر بالواقعة.

شبين القناطر مستشفي شبين القناطر مدير أمن القلويبة القلويبة مركز شرطة شبين القناطر

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