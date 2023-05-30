مستخدما دراجة بخارية.. ضبط عاطل أثناء ترويج المواد المخدرة بالقليوبية

القت مباحث مركز شرطة قليوب بالقليوبية القبض على عاطل أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على عملاءه وتم الحفظ على المتهم وبحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول ودراجة نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة على عملاءه بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث قادة مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية وبالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات قامت قوة كيبرة من رجال البحث الجنائى.

وفى احد الاكمنة القى القبض على المتهم اثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول وتبين ان له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بحملاءه والدراجة للتنقل .