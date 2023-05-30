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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر سيدة بثت فيديوهات منافية للآداب بالقليوبية

صدى البلد

نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، متضمنًا شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات ،"لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
 

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لتحقيق أرباح مادية .. التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات منافية للآداب بالقليوبية

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وقفت تصوير ومقدرتش أكمل.. صانع محتوي يكشف أصعب موقف تعرض له أثناء التسجيل

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الأدلة ،  وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق.

 

عقوبة نشر محتويات خادشة للحياء

 

تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

 

وطبقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

فيس بوك القليوبية بنها قانون العقوبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات

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