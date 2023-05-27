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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقفت تصوير ومقدرتش أكمل.. صانع محتوي يكشف أصعب موقف تعرض له أثناء التسجيل

علاء أشرف صانع محتوي
علاء أشرف صانع محتوي السوشيال ميديا

سرد علاء أشرف صانع محتوي السوشيال ميديا، إنه تقابل مع شخص في إحدي المناطق وطرح عليه سؤالا عن ماذا يريد أن يوجه رسالة لشريكة حياتك فأجابه الرجل إجابة صادمة بأن زوجته وأولاده تخلوا عنه عندما أصيب بقصور في عضلة القلب وتركوا بمفرده، فساعده علاء واعطاه رقمه وطلب منه أن يتواصل معه إذا إراد أي أحتياج يتواصل معه مضيفا أن كل إنسان له حكاية وقصة وطلب بإيقاف التصوير لتأثره بما رواه الرجل عن زوجته وأبناءه، وينصح الشباب أنه يجب علينا أن نحمد الله على كل مالدينا.

بساطة المناطق الريفية

وأضاف " علاء" خلال لقائه بالإعلامية " لميس سلامة " برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" أنه يفضل  التصوير فى منطقة شارع المعز والدرب الأحمر والقاهرة القديمة والغورية والمناطق الريفية، مضيفا أن الحياة فى الريف حياة بسيطة جدا ويومهم بسيط وكلامهم بسيط، لايريدون تزييف الحقيقة او تزييف الكلام.

وأوضح، صانع محتوي السوشيال ميديا، أنه يصور المحتوي خلال يوم كامل، وأنه التقي بطفله وتفاعلت معه في حواره.

القاهرة القديمة شارع المعز لدرب الأحمر الغورية المناطق الريفية صانع محتوي السوشيال ميديا علاء أشرف

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