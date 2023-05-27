"احمد ربنا".. رسالة مؤثرة من صانع محتوى على السوشيال ميديا للشباب

قال علاء أشرف صانع محتوي السوشيال ميديا، إنه أثناء تصويره و تفاعله مع حالات إنسانية خلال تجوله في الشارع ويترك الجميع أن يتحدث كمان يريد، عرف من خلال ذلك قيمة النعم التي أنعم بها الله علينا، مضيفا إنه يجب على الإنسان أن يحمد ربه دائما على النعم التي اعطاه الله لنا، و أننا نمتلك لخيرات كثيرة لا نشعر بها.

وأكد " علاء" خلال لقائه بالاعلامية " لميس سلامة " ببرنامج" صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أغلب الشباب لا يدرك قيمة النعم التى أعطاها الله لنا، وأنه تعلم من خلال مقابلاته في الشارع لحالات إنسانية ينفطر لها القلوب أن يحمد الله على كل نعمة يمتلكها، ويحاول أن يبعث رسالة للشباب، بأن يحمدوا الله كثيرا على النعم العظيمة وعلى كل ما لديك لأن الكثير منا يفتقدها.

أحمد ربنا على كل ما لديك من نعم وهبات

ووجه صانع المحتوي فى السوشيال ميديا، رسالة للشباب أن كل منا لديه مشاكل ويعاني منها، وأن جميعنا يمتلك للعديد من المزايا والهبات من الله و يميز بها الله كل منا، وهي تخالف من شخص لآخر، لذلك يجب علينا أن نحمد الله على كل ما لدينا من عطايا ونعم ونشكره فى السراء والضراء.