بتهمة غسيل 25 مليون جنيه .. حبس صاحب شركة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مالك إحدى الشركات 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة غسيل أموال بلغت مجموعها حوالي 25 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من القبض على متهم بغسيل الأموال وبحوزته 25 مليون جنيه في القليوبية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ووردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامه بالقليوبية بقيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة ، وعدم إلتزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وكشفت التحريات ، أن الأمر مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.