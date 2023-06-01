عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن وغرامة 2 مليون جنيه لصاحب مصنع بتهمة الاتجار فى الأعلاف بالسوق السوداء

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بمعاقبة صاحب شركة ومصنع أعلاف بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنية بتهمة الإتجار فى الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجنى والحيوانى بالسوق السوداء والتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطة والتزوير والتلاعب فى كميات الدعم المنصرفة له من قبل وزارة التموين .

 كما قررت المحكمة الزامه بغرامة اضافية مثل القيمة ومصادرة كميات الأعلاف ومستلزمات الانتاج المضبوطه قبل بيعها فى السوق السوداء  وتسليمها لوزارة التموين .

حبس عصابة الشطة لسرقة التكاتك بالقليوبية

حبس ربة منزل هاربة من 65 حكما قضائيا في القليوبية

كانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالاتجار فى مستلزمات الانتاج المدعمة بالسوق السوداء للاستفادة من فرق الأرباح وعدم تصنيع وتوريد الكميات  وفق ضوابط وزارة التموين ما ادى الى تفاقم  اذمة سعر الدواجن فى محافظة القليوبية.
وخلال حملة مكبرة بالتنسبق مع مديرية أمن القليوبية تم مداهمة المصنع والشركة وتم ضبط كميات مخالفة من الأعلاف والمستلزمات فى طريقها للبيع بالسوق السوداء .

 كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من أداء الضرائب المستحقة  عليه من جملة نشاطة خلال الفترة الماضية والتلاعب  فى الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنية ونصف تقريبا .


وكشفت تحريات أجهزة الأمن ان صاحب المصنع والشركة أنه بفحص الأوراق والدفاتر تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الأعلاف والمستلزمات لمزارعين وهميين وغير موجودين فى الحقيقة حيث كما يتم إثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت فى الحقيقه تباع فى السوق السوداء .


ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير اساس قانونى لاسيما وانه تم ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب من أداء الضرائب المستحقه والقيمة المضافة فأمرت المحكمة بحكمه المتقدم وبمصادرة  كمية الاعلاف ومستلزمات الانتاج والبالغ قيمتها 4 مليون ونصف وتسليمها لوزارة التموين .

المشدد 5 سنوات محكمة جنايات بنها محكمة جنايات جنايات بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

موضوعات متعلقة

حبس عصابة الشطة لسرقة التكاتك بالقليوبية

حبس ربة منزل هاربة من 65 حكما قضائيا في القليوبية

حبس تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

بالرغم من اتفاق سقف الدين.. الدولار يتلقى ضربة قوية في الأسواق العالمية

طمس للهوية.. تحديد جلسة ضد منصة نيتفليكس بشأن تشويه صورة كليوباترا

صعود أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في أمريكا

الطاقة والأمن والاتصال.. قضايا على طاولة القمة الأوروبية في مولدوفا اليوم|صور

أوسوريو يعقد جلسة تحفيزية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ