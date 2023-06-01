السجن وغرامة 2 مليون جنيه لصاحب مصنع بتهمة الاتجار فى الأعلاف بالسوق السوداء

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بمعاقبة صاحب شركة ومصنع أعلاف بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنية بتهمة الإتجار فى الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجنى والحيوانى بالسوق السوداء والتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطة والتزوير والتلاعب فى كميات الدعم المنصرفة له من قبل وزارة التموين .

كما قررت المحكمة الزامه بغرامة اضافية مثل القيمة ومصادرة كميات الأعلاف ومستلزمات الانتاج المضبوطه قبل بيعها فى السوق السوداء وتسليمها لوزارة التموين .

كانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالاتجار فى مستلزمات الانتاج المدعمة بالسوق السوداء للاستفادة من فرق الأرباح وعدم تصنيع وتوريد الكميات وفق ضوابط وزارة التموين ما ادى الى تفاقم اذمة سعر الدواجن فى محافظة القليوبية.

وخلال حملة مكبرة بالتنسبق مع مديرية أمن القليوبية تم مداهمة المصنع والشركة وتم ضبط كميات مخالفة من الأعلاف والمستلزمات فى طريقها للبيع بالسوق السوداء .

كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من أداء الضرائب المستحقة عليه من جملة نشاطة خلال الفترة الماضية والتلاعب فى الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنية ونصف تقريبا .



وكشفت تحريات أجهزة الأمن ان صاحب المصنع والشركة أنه بفحص الأوراق والدفاتر تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الأعلاف والمستلزمات لمزارعين وهميين وغير موجودين فى الحقيقة حيث كما يتم إثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت فى الحقيقه تباع فى السوق السوداء .



ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير اساس قانونى لاسيما وانه تم ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب من أداء الضرائب المستحقه والقيمة المضافة فأمرت المحكمة بحكمه المتقدم وبمصادرة كمية الاعلاف ومستلزمات الانتاج والبالغ قيمتها 4 مليون ونصف وتسليمها لوزارة التموين .