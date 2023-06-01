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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل هاربة من 65 حكما قضائيا في القليوبية

متهمة - صورة أرشيفية
متهمة - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس ربة منزل هاربة أحكام بلغت 65 حكما بدائرة مركز شرطة بنها ، حيث تبين أن المتهمة هاربة من 24 سنة حبسا، بجملة أحكام 65 حكما ما بين مستأنف وجزئى.

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وكانت المعلومات قد وردت لمباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن القليوبية، تفيد بتردد ربة منزل هاربة من عدة أحكام على محل سكنها بدائرة مركز شرطة بنها.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إلى أن المتهمة هاربة من 65 حكما "15 مستأنف و50 جزئى" فى قضايا "تبديد بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 24 سنة و11 شهرا.

وتوجهت قوة ألقت القبض عليها أثناء ترددها على محل سكنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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