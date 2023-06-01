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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة في القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لترويجه المواد المخدرة علي عملائه بدائرة المركز، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 

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تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر بمحافظة ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "إ م ف"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيدرو والأيس، وسلاح ناري "طبنجة"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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