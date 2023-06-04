الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

شهد الاجتماع الفني الأخير لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي المقرر إقامته مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا كواليس مثيرة.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمى محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد ما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد ما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

الأهلي يرفض طلبات الوداد المغربي

وعلم “صدى البلد” من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أن النادي الأهلي رفض طلبين على هامش الاجتماع الفني لمواجهة الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شدّد على أن النادي الأهلي رفض طلبا من جانب الوداد المغربي تضمن ضرورة وضع كاميرات خلف المرمي لرصد أي تجاوزات للجماهير المقرر حضورها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولفت إلى أن النادي الأهلي رفض أيضًا طلبًا من جانب نادي الوداد المغربي يشمل الحصول على تذاكر مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.