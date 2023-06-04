الأهلي والوداد.. إبراهيم فايق يطرح سؤالا للجمهور ويعد الفائز بهدية قيمة

طرح الإعلامي إبراهيم فايق سؤالا للجمهور قبل مواجهة الأهلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع تويتر: يالا بينا.. شايك.. قهوتك.. سحلبك.. مراجعة ليلة النهائي عندنا مع دكاترة التحليل، لو انت مكان كولر.. ايه التشكيلة المثالية لمباراة الذهاب من وجهة نظرك؟! وليه؟

وتابع إبراهيم فايق: “ابعت لنا تحليلك ع هاشتاج #الأهلي في جمهور التالتة.. والأكثر تفاعلا هيكسب تيشرت الأهلي هدية”.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.