عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

إنبي يفوز على غزل المحلة 1-0 في الدوري الممتاز

وقال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

txt

مصرع شاب أسفل عجلات قطار "طنطا- المنصورة"

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي الزراعية أدوار مخالفة الإجراءات القانونية البناء بدون ترخيص الـ 24 ساعة الجهات المعنية القانونية المحلة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

في أول ظهور بعد اختفائه|بغدودة: أنا مش هارب.. وأشكر الرئيس السيسي

كيلو اللحمة بأقل من 200 جنيه.. هدية الحكومة للمواطنين قبل عيد الأضحى

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يعلن بدء إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

ترشيحاتنا

مصرع 4 أطفال أثناء ممارسة الصيد في كندا

استمرار القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية وإجلاء الآلاف

من ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يحسم أولى صفقاته الصيفية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية

قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

كازاخستان تقلد شيخ الأزهر وسام الصداقة من الدرجة الأولى لجهوده في نشر السلام العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

فيديو

«فلّست بسببها».. والد حسام حبيب يصدم جمهور شيرين عبدالوهاب «فيديوجراف»

أمريكية تثير الجدل لإعلانها عن دواء تسبب في قتل ابنها.. اعرف القصة؟

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ