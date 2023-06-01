إنبي يفوز على غزل المحلة 1-0 في الدوري الممتاز

انتهت أحداث مباراة انبي وغزل المحلة بفوز الفريق البترولي بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

بعد مرور 84 دقيقة من عمر المباراة تمكن فريق انبي من تسجيل الهدف الاول في مرمى غزل المحلة عن طريق اللاعب أحمد أمين اوفة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد انبي للنقطة 36 ويحتل المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 ويحتل المركز الـ 15.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

خط الوسط : مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد نادر

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد يوسف وخالد رضا ومصطفى شكشك وإبراهيم جلال وعبد الرحمن عماد وسيف الخشاب وأحمد عيد.

بينما أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الرسمي ضد إنبي بالدوري.



وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، معاذ الحناوي، محمد جابر ، مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد النادري، كريم مصطفى، محمد بازوكا، حميد ماو.

خط الهجوم: تشارلز باسي ، جبريل أوريك.