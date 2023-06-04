الأوقاف: إطلاق 3 حلقات للتحفيظ عن بعد دوليا عبر الفضاء الإلكتروني

انطلقت 3 حلقات "تحفيظ عن بعد" كمجموعة أولى للراغبين في حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية تحت رعاية وزارة الأوقاف؛ وقد بلغ عدد الملتحقين بها (85) دارسًا من مختلف دول العالم.

قراءة القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله ، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده.

جدير بالذكر أن حلقات التحفيظ عن بُعد تمنح الملتحقين بها الإجازات التالية :

- إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

- إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

- إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها.

- إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته.

- إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.

ومن بين الملتحقين :

عدد 11 من دولة روسيا.

عدد 5 من دولة أمريكا.

عدد 5 من دولة فرنسا.

عدد 4 من دولة ألمانيا.

إضافة إلى عدد من الملتحقين من دول نيجيريا والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وغانا وغيرها من مختلف دول العالم.

مسابقة الخطيب المثالي

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في اكتشاف المتميزين من الخطباء وتشجيعهم تطلق الوزارة للعام الثاني على التوالي مسابقة الخطيب المثالي ، وتهدف مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023م إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2023م ، مع جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.

الجوائز :

الجائزة الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% .

الجائزة الثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% .

الجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% .

بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % .