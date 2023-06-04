الخطيب المثالي 2023 .. الأوقاف تعلن عن شروط وجوائز المسابقة

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار اكتشاف المتميزين من الخطباء وتشجيعهم للعام الثاني على التوالي إطلاق مسابقة الخطيب المثالي.

مسابقة الخطيب المثالي 2023

وتهدف مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023م إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2023م، مع جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.

الجوائز :

الجائزة الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% .

الجائزة الثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% .

الجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% .

بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % .

للاشتراك:

• المشاركة بخطبة واحدة فقط فيما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة (فيديو) يتم رفعها على إحدى منصات الفيديوهات الخاصة بالمشارك وإرسال رابط الفيديو على الرابط التالي اضغط هنا، علمًا بأن مدة التقديم شهر من تاريخ الإعلان.

إنجازات الأوقاف في عمارة المساجد

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، فقد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن عمارة المساجد مبنى ومعنى في مقدمة أولوياتنا ، وأن ما قدمته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحدث في عقود عديدة ، فقد تم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ افتتاح (١٢٠٠) مسجد ، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه في عهد السيسي (١٠٣٨٧) مسجدًا؛ بتكلفة تزيد على عشرة مليارات وستمائة مليون جنيه.

وذلك فضلًا عما قدمته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ذلك، متوجًا بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم فرش (٢٦٣٢) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (٧٦٠٥٩١) مترًا من السجاد الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت (١٥٩.٧٢٤.١١٠) جنيهات، فضلًا عن أكثر من مائة ألف متر من السجاد تم فرشها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.