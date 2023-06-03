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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إيفاد 145 إماما وقارئا.. الأوقاف تنشر إنجازات العام المالي 2022-2023

وزير الأوقاف يتوسط
وزير الأوقاف يتوسط الأئمة

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، العديد من الإشادات الدولية التي تعبر عن الشكر والتقدير للقيادة المصرية الحكيمة ولوزارة الأوقاف على الجهود العظيمة في إيفاد الأئمة والقراء المتميزين وأدائهم شديد التميز إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ / 2023م ، والذين كانوا على مستوى عالٍ وقدموا نماذج مشرفة للداعية الوسطي المعتدل بمختلف دول العالم لنشر الفكر الوسطي المستنير ، مما كان له أكبر الأثر لدى المسلمين من مختلف الجنسيات المسلمة.


كما تضمنت الإشادات الدولية الشكر والتقدير للموفدين من الأئمة والقراء لأدائهم المتميز والتزامهم بعملهم على أكمل وجه وأتمه ، مؤكدة أن موفدي الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا على مستوى جميع الأوساط التي عملوا بها، بعيدًا عن كل ألوان التطرف والتشدد والغلو، من خلال إلقاء الدروس الدينية التي ركزت على فضائل الأعمال، والأخلاق الكريمة، والقيم الإنسانية السامية.


وقد تم إيفاد ( 145 ) إمامًا وقارئًا إيفادًا دائمًا وخلال شهر رمضان لعام 1444هـ:
- تم إيفاد ( 62 ) إمامًا إيفادًا دائمًا على مستوى قارات العالم على النحو التالي :
قارة أفريقيا : ( 12 موفدًا بدولة تنزانيا ، 4 موفدين بدولة السنغال ، 3 موفدين بدولة أوغندا ، 3 موفدين بدولة موزمبيق ، 2 موفد بدولة الكاميرون ، 2 موفد بدولة كينيا ).
قارة أوروبا : ( 1 بدولة ألمانيا ، 1 بدولة إسبانيا ).
قارتا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية : ( 12 موفدًا بدولة البرازيل ، 6 موفد بدولة فنزويلا ، 3 موفد بدولة كولومبيا ، 2 موفد بدولة الأرجنتين ، 2 موفد الولايات المتحدة ، 1 موفد بدولة أوروجواي ).
قارة آسيا : ( 6 ) موفدين بدولة كازاخستان.
قارة أستراليا : ( 2 ) موفد بأستراليا.
- إيفاد (85) إمامًا وقارئًا خلال شهر رمضان إلى (23) دولة، على النحو التالي : 
ألمانيا : 17 ، كندا : 11، الولايات المتحدة الأمريكية : 10، البرازيل : 9 ، أيرلندا : 4 ، أستراليا : 4 ، بريطانيا : 3 ، إيطاليا : 3 ، الكنغو : 3 ، فرنسا : 2 ، سويسرا : 2 ، النمسا : 1، سلوفينيا : 1، بلجيكا : 1 ، النرويج : 1 ، فنزويلا : 3  بوليفيا : 2 ، كولومبيا : 1 ، الأرجنتين : 1 ، المالديف : 2 ، الهند : 2 ، اليابان : 1 ، سنغافورة : 1 .

الأوقاف الأئمة القراء شهر رمضان

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