مهلة لتقنين أوضاع الحيوانات والكلاب في القانون الجديد.. تفاصيل

يبدأ حائزو الكلاب والحيوانات المسموح بترخيصها بالقانون رقم 29 لسنة 2023، في تقنين أوضاع الحيوانات التي معهم خلال المدة التي حددتها القانون، وإلا تطبق عليهم مواد العقوبات التي تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بهدف مواجهة الآثار الناجمة عن وجود بعض الحيوانات غير الأليفة التي قد تودي بحياة المواطنين، وقد وقع أكثر من حادث كان آخرهم وأشهرهم وفاة مدير بنك بالشيخ زايد نتيجة عقره من كلب من فصيلة بيتبول.

وبعد صدور القانون رسميا، يرغب حائزوا الحيوانات والكلاب في معرفة موعد التقنين والترخيص، وهل كل الحيوانات يتم ترخيصها، وها هناك حيوانات محظور ترخيصها أم لا؟.

مهلة لتقنين أوضاع الكلاب والحيوانات

وفيما يتعلق بالمهملة للتخلص من الحيوانات أو الكلاب أو ترخيصها، فلم يذكر القانون في أيا من بنوده مادة تنص على مدة محددة للتخلص من الحيوانات أو تسليمها، لكنه أورد ضمن بنوده نصا لترخيص الكلاب خلال مدة معينة.

ونصت المادة الثانية من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

وبذلك فإنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من لم تصدر بعد، يصبح المخاطبون بهذا القانون ملزمون بتوفيق أوضاعهم بحسب نصوص هذا القانون، سواء بالترخيص أو بالتسليم للسلطات.

شروط ترخيص الكلاب والحيوانات

خلال المدة التي وضعها قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يتم ترخيص الحيوانات، إذا كان يجوز ترخيص بموجب القانون، أو تسليمها، إذا حظر القانون ترخيصها.

ووضع القانون مجموعة اشتراطات لترخيص الحيوانات والكلاب، جاءت كالتالي:

- لا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.

- تكميم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

- حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

- يلتزم صاحب الكلب باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

- يلتزم حائز الكلب بتوفير الرعاية الصحية له وتحصينه ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

- إخطار السلطة المختصة حال إصابة الكلب أو الحيوانات النصوص عليها بالقانون بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

- يلزم الإبلاغ عن أي حيوات خطر غير مرخص أو ضال.

حيوانات لا يتم ترخيصها

وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الحيوانات التي يحظر ترخيصها، والتي جاء من بينها:

- الكلاب: "البيت بول، الروت ويلر، البوكسر، الراعي الأماني، الهاسكي، الراعي القواقازي، بول ماستيف، اكتيا، أمريكي بولي".

- عائلة القطط: "الفهود، النمور، الأسود، الجاجوار، الشيتا، القطط البرية".

- القردة: "الغوريلا، الشامبنزي، النساني".

- الزواحف: "الثعابين السامة، الحيات بجميع أنواعها، الماسيح، الأصلات".

- الحشرات السامة: وتشمل العقارب بجميع أنواعها.

- فصيلة الكلاب البرية: "الثعالب، الذئاب، الضباع".

- الدببة: "الدب البني، دب الباندا".

عقوبة مخالفة القانون

في حالة مخالفة المواد السابقة، وأدى ذلك إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، يعاقب الشحص بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن صلاصين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وإذا أدى اقتناء الحيوانات إلى موت أحد الأشخاص، عن غير عمدٍ، يتم سجن المتهم 20 سنة، وإذا كان التعدي صادراا عن سبق إصرار وترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشددة مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.