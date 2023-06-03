16 نوعا من الكلاب و4 ثعابين.. قائمة محظورات الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تضمن حظر اقتناء وترخيص عدد من الأنواع التي يمثل اقتنائها خطورة كبيرة على الإنسان.

ويستهدف قانون حظر اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، حماية المواطنين من تلك الحيوانات، خاصة مع تكرار وقائع القتل من جانب تلك الحيوانات للإنسان، كما أنها تمثل خطورة كبيرة على المجتمع.

ونستعرض قائمة الحيوانات المحظور ترخيصها واقتنائها في القانون، والتي جاءت كالتالي:

العائلة الكلبية (الأنواع الخطرة)

تضمن القانون حظر الأنواع الخطرة من الكلبية، وهي تشمل "البيت بول" الروت ويلر، الراعي الألماني، البوكسر، الهاسكي، الراعي القوقازي، بول ماستيف، الدوبر مان، ملموت الأاسكي، الكلب الدنماركي الضخم، اكتيا، أمريكي بولي، الالبي، الكلب الأرجنتيني، كين كورسو، نوساينو".

وتم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8 مارس 2023.

العائلة القطية

تتضمن قائمة محظورات الحيوانات الخطرة العائلة القطية، وتشمل: "الفهود، النمور، الأسود، الجاجوار، الشيتا، القطط البرية".

القردة

قائمة محظورات الحيوانات الخطرة القردة، وتضم:

- الغوريلا والشامبنزي

- أنواع النسانيس، وتشمل نسانيس العالم الجديد مثل "المارموست – الكبوشي".

- نسانيس العالم القديم، مثل: "الفرفت - المكاك البابون – العبلنج).

الزواحف

تتضمن قائمة محظورات الحيوانات الخطرة “الزواحف”، مثل:

- الثعابين السامة : الكينج كوبرا – الكوبرا النوبية – كوبرا الصحراء السوداء – الأفعى الهندية

- الحيات بأنواعها: المقرنة – القرعاء – المتشارية – الحية الغريبة السوداء

- التماسيح

- الأصلات

الحشرات السامة

وتضمن القانون حظر اقتناء الحشرات السامة، والتي تتضمن العقارب بجميع أنواعها.

العائلة الكلبية البرية

وتتضمن قائمة محظورات الحيوانات الخطرة العائلة الكلبية البرية وتضم:

- فصيلة الثعالب

- فصيلة الذئاب

- فصيلة الضباع.

الدببة

تتضمن قائمة محظورات الحيوانات الخطرة عائلة الدببة، وتضم:

- الدب البني.

- دب الباندا.

كما حظر فرس النهر والجاموس الوحشي والحمير البرية.

في حالة استيراد أو تربية أي أنواع أخرى من الحيوانات والزواحف والطيور غير المدرجة بالقائمة، يتم مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويتم تحديث القائمة بصفة دورية، طبقا للمستجدات في هذا الشأن.

العقوبات

ونص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، معاقبة من يقتني حيوانا أو كلبًا أو أي من الحالات المبينة بالقانون، دون ترخيص، بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه.

شروط ترخيص الكلاب

ووضع القانون مجموعة من الشروط اللازمة لـ ترخيص الكلاب، والتي نستعرضها فيما يلي:

- ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.

- تكميم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

- يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

- اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

- يلتزم حائز الكلب بتوفير الرعاية الصحية له وتحصينه ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

- إخطار السلطة المختصة حال إصابة الكلب أو الحيوانات النصوص عليها بالقانون بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

- يلزم الإبلاغ عن أي حيوات خطر غير مرخص أو ضال.