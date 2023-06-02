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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة الخدمات البيطرية يوضح تفاصيل قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

الكلاب
الكلاب

‏قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة ينظم احتفاظ المواطن بحيوان معين سواء في البيت أو في نشاط تجاري يمارسه مثل السيرك وحدائق الحيوانات.

 

وتابع إيهاب صابر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن التنظيم في حد ذاته لا يضر ولا يوجد مبرر لقلق الناس بسبب هذا القانون، متابعا أن الأمر الذي جعل مجلس النواب يصدر هذا القانون لأن كان هناك عقر كلاب خطيرة بشكل عشوائي وتوفى دكتور وكان هناك رأي عام في هذا الأمر و كنا نحتاج إلى قانون لكيفية التعامل مع هذه الحيوانات.

 

ترخيص الكلاب

 

وأضاف أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر هي التي ستحدد هل هذا النوع من الكلاب خطر أم لا والقانون يعطي الحق للوزير المختص لتعديل هذه القائمة كل فترة وفقا للمستجدات، متابعا أن الموطن بالطبع يستطيع ترخيص الكلب الخاص به ولكن في الفترة القادمة سيكون هناك تطوير في هذه الخدمة والتأكد من صاحب الكلب نفسه أن يكون شخص بالغ وليس لديه سجل إجرامي أو جنائي وسلوكه جيد للحفاظ على المواطنين وعدم تهديد أمنهم بسبب أصحاب الكلاب.

الكلاب الحيوانات الخطرة الدكتور إيهاب صابر الهيئة العامة للخدمات البيطرية قانون حيازة الكلاب

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